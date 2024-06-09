Тарасова одобрила рекламу Олимпийских игр 2024 года с изображением Исинбаевой

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о рекламном баннере с изображением российской легкоатлетки Елены Исинбаевой, который был замечен во Франции накануне Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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