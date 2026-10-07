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Царьград

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Документ будет испорчен. В МВД предупредили о запрете самостоятельных отметок в паспорт

Документ будет испорчен. В МВД предупредили о запрете самостоятельных отметок в паспорт

В МВД рассказали, можно ли самостоятельно ставить отметки в паспорт гражданина России.В пресс-службе МВД России раскрыли опасность самостоятельного внесения гражданами сведений, записей, отметок в паспорт, как сообщают РИА Новости.

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