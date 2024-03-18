В Удмуртии в 2023 году ипотечных кредитов выдали на 57% больше, чем в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. Более 30 тыс. ипотечных кредитов выдали банки в Удмуртии в 2023 году. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии