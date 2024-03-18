В Удмуртии в 2023 году ипотечных кредитов выдали на 57% больше, чем в 2022 году

Ижевск. Удмуртия. Более 30 тыс. ипотечных кредитов выдали банки в Удмуртии в 2023 году. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.