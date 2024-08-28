Студент Томского Политеха получил миллион рублей за разработку инновационного проекта 3D-печати домов

Томский политехнический университет объявил, что один из его студентов, Семен Кызынгашев, получил грант в размере 1 млн рублей от Фонда содействия инновациям за свой проект по созданию индивидуальных жилых зданий с использованием уникального материала - люмобетона, который светится в темноте.