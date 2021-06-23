Нефть Капитал

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Кардинальные меры на рынке топлива решили пока не принимать — источники

Кардинальные меры на рынке топлива решили пока не принимать — источники

Правительство РФ пока не будет принимать кардинальных мер на топливном рынке, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомых с итогами совещания топ-менеджеров нефтяных компаний у вице-премьера РФ Александра Новака, состоявшегося во вторник утром.

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