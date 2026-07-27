Фиктивная регистрация в 2026 году: как пропискa мигрантки лишила собственника дома и денег

petrabramovichg

Дорогие девочки и мальчики, а также их родители..... х...ю историю узнать не хотите ли? Вам просто этот "Тигран" не нравится? А не разжигание ли Вы межнациональной розни? А вот теперь самое главное. Есть такое "разъяснение Верховного Суда". Звучит оно так: "В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» при временном отсутствии нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, включая бывших членов семьи, за ними сохраняются все права и обязанности по договору социального найма жилого помещения (статья 71 ЖК РФ). Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц не носит временного характера, то заинтересованные лица (наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) вправе потребовать в судебном порядке признания их утратившими право на жилое помещение на основании части 3 статьи 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и расторжения тем самым договора социального найма.". Но это только для социального найма..... Тем не менее история из жизни "Москва.Новокосино". Жила семья из 9-ми человек в обычной московской трёшке 52 кв.м. Где им там жить то? Четверо взрослых, трое малолетних детей (прописанных), да у сестры ещё два "мужа", один из которых после 9-ти лет освободился из "мест не столь отдалённых" за изнасилование, а другой за кражу.... Друзья мои по причине неплохого дохода (мужик работает программистом) снимали жильё, а не "качали права". Так вот, в один прекрасный момент бабушку та дедушку, и дочку их (мать троих детей) СОЖГЛИ ЗА ЖИВО. Кто устроил пожар не очень ясно даже из уголовного дела. Правда все дети Слава Богу спаслись (правда почему то никто пожарку не вызвал аж 30 минут, чего ждали то). Только вот моим друзьям помочь не кому было и наша б...ь хорошая опека (развод) вместо помощи отдала детей соседке (там даже по площади детей нельзя было давать). Соседка через две недели, пока ребята своих родных хоронили оформила опеку на детей?!..... А спустя год подала на моих друзей в суд, вот по той статье, что я привёл в начале.... Первый суд они выиграли...., потому как и платили за всех, и проживали некоторое время пока их не выгнали (помогать продолжали), и вещи их там были, и от жилья отказываться не хотели (а попробуй честным путём заработай на квартиру + прописка). Тем не менее "соседушка" подключила какие-то свои криминальные ресурсы и в итоге коренную москвичку и её мужа без любого своего жилья выгнали из хаты и сделали бомжами.... Я бы не поверил сам в такую историю, но.... я сам был у них на судах! И МосГорСуд их....выписал! Мне мой товарищ говорил, что на одной из этих теле....пузиков сестра жены заявила, что якобы они "музей там хотят сделать".... чушь! Не верите, проверьте! Я правда товарища давно не видел, а у него онкология.... Дай Бог им всё выдержать. А вот в Вашей описанной ситуации человек собственником был.... (где же "капиталистические гарантии"), может у них правда там любовь была и это единственное жильё было "чисто для прописки". Видать "редиске" участковому, ну или "соседушкам" это жильё и приглянулось.... Так что не думайте, может и Вас такое коснуться.... Вот тех кот такие законы пишет увольнять надо и лишать гражданства как "ВРАГОВ НАРОДА" или "КЛИНИЧЕСКИХ ИДИОТОВ". Надо задумываться о последствии вот таких "ЗАКОНОВ". И вообще, унизительный институт "прописки" или "регистрации" давно пора отменить. Вас рабами делают, обманывают, а Вы тому и рады.... Ладно Всем Добра и задумывайтесь когда кого либо осуждаете!