В России озвучили ожидания от встречи Трампа и Зеленского для урегулирования конфликта

Надежды на здравый смысл есть всегда, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, комментируя предстоящую встречу американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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