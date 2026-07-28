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В России озвучили ожидания от встречи Трампа и Зеленского для урегулирования конфликта

В России озвучили ожидания от встречи Трампа и Зеленского для урегулирования конфликта

Надежды на здравый смысл есть всегда, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа, комментируя предстоящую встречу американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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