Медведчук — об идее Путина о внешнем управлении Украины: реализация плана Трампа

Идея президента России Владимира Путина о создании на Украине временного правительства — это реализация миротворческого плана американского лидера Дональда Трампа, считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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