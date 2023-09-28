Что известно об участницах реалити-щоу «Новые пацанки» АнастасияТелеканал «Пятница!» представил свежий сезон шоу «Новые пацанки», в котором девушки из разных уголков страны будут преображаться под опекой опытных наставниц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии