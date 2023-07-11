Об опыте решения социально-экономических проблем в период правления И.В. Сталина 23 июня с.г. давно зревший в России политический кризис прорвался наружу в форме попытки государственного переворота.
«Установление связей с массами позволит укрепить нацию»
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Да для верхушки РФ Гитлер милее Сталина. Если уж для Путина любимый "философ" подонок-антисоветчик Ильин, верой и правдой служивший Гитлеру, восхищавшийся им, о о чём говорить.
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