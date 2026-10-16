Главное к утру 16 октября. Прилётов будет больше! У Украины закончились ракеты Patriot Украина столкнулась с нехваткой ракет для американской системы ПВО Patriot, что делает ее более уязвимой для российских баллистических ракетных ударов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев разделили по...
- Киев разделили по...
- Киев разделили по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым