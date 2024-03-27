Аналитики: биржевое ралли на фондовом рынке – самое время инвестировать

Если вы задумывались о вложении средств в иностранные инструменты, то знайте, что сейчас подходящее время для инвестиций «Стремительный рост цены активов, так называемое биржевое ралли, – это именно то, что сейчас в планах на ближайшее будущее у американского фондового рынка», – считают аналитики брокерской компании Freedom Finance Global.