Аналитики: биржевое ралли на фондовом рынке – самое время инвестировать

Если вы задумывались о вложении средств в иностранные инструменты, то знайте, что сейчас подходящее время для инвестиций «Стремительный рост цены активов, так называемое биржевое ралли, – это именно то, что сейчас в планах на ближайшее будущее у американского фондового рынка», – считают аналитики брокерской компании Freedom Finance Global.
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