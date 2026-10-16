«Реал» рассчитывает в ближайшее время заключить новый контракт с полузащитником Джудом Беллингемом. По информации Diario AS, переговоры о продлении идут успешно, и стороны близки к соглашению, рассчитанному до лета 2031 года.
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