Удар по Севастополю: более 10 раненых, двое погибших

Среди жертв — двухлетний малыш. В Севастополе силы ПВО отразили атаки с воздуха со стороны Украины. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, удары пришлись на районы Учкуевка и Любимовка, осколки упали в прибрежной зоне.