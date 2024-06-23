Удар по Севастополю: более 10 раненых, двое погибших

Среди жертв — двухлетний малыш. В Севастополе силы ПВО отразили атаки с воздуха со стороны Украины. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, удары пришлись на районы Учкуевка и Любимовка, осколки упали в прибрежной зоне.
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