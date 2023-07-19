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Бастрыкин поручил представить доклад по делам об изъятии ребенка у опекунов в Приангарье

Бастрыкин поручил представить доклад по делам об изъятии ребенка у опекунов в Приангарье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования уголовных дел по факту изъятия ребенка у опекунов в Иркутской области.

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