Reuters: Tesla отказалась от выпуска недорогого автомобиля

Американский автопроизводитель Tesla отказался от намерения выпустить анонсированный ранее компактный недорогой электромобиль начального уровня из-за высокой конкуренции с китайскими компаниями, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.
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