«Мы делили апельсин»

М

Мария

Европа пригласила Украину за свой стол. В качестве еды. Кастрюли этого не поняли. В жажде безвиза устроили Майдан. Теперь, наконец, получили то, о чём мечтали - безвиз. Только не в Европу, а на кладбище. Но это уже детали безвиза. Спасибо кастрюлям за прививку от Майданов!