Ростислав Ищенко *** Раздел Украины на зоны контроля не является чем-то нереальным Тот момент, когда на стол подают Украину.
«Мы делили апельсин»
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Это русские территории, придуманной стране придется свалить...
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11 час.
М
Мария
Европа пригласила Украину за свой стол. В качестве еды. Кастрюли этого не поняли. В жажде безвиза устроили Майдан. Теперь, наконец, получили то, о чём мечтали - безвиз. Только не в Европу, а на кладбище. Но это уже детали безвиза. Спасибо кастрюлям за прививку от Майданов!
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11 час.
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