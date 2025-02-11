Вильфанд рассказал, что минувший январь стал самым теплым в мире

Январь текущего года стал самым теплым в мире, и такая ситуация нестандартна, поскольку на погоду влияла холодная фаза природного явления Ла-Нинья, для которой характерно понижение температуры Тихого океана, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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