Роковая сигарета: пенсионер в Забайкалье чудом спасся от пожара

В Газимурском Заводе 11 февраля произошел инцидент, едва не стоивший жизни 75-летнему пенсионеру. Мужчина заснул в кресле с зажженной сигаретой, что привело к возгоранию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.