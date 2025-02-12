Роковая сигарета: пенсионер в Забайкалье чудом спасся от пожара

В Газимурском Заводе 11 февраля произошел инцидент, едва не стоивший жизни 75-летнему пенсионеру. Мужчина заснул в кресле с зажженной сигаретой, что привело к возгоранию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.
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