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Роковая сигарета: пенсионер в Забайкалье чудом спасся от пожара

Роковая сигарета: пенсионер в Забайкалье чудом спасся от пожара

В Газимурском Заводе 11 февраля произошел инцидент, едва не стоивший жизни 75-летнему пенсионеру. Мужчина заснул в кресле с зажженной сигаретой, что привело к возгоранию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России региона.

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