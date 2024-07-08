Среднеразмерный кроссовер Zeekr Ark: первые официальные снимки

Маркетинговая стратегия электрического премиум-бренда Geely по-своему уникальна: рынок начали завоёвывать с лифтбека 001 и минивэна 009, а вседорожников до сих пор не появилось — только компактный паркетник X длиной 4,5 метра.
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