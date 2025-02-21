Не соблюдали правила гигиены, продавали просроченные продукты: в Роспотребнадзоре рассказали, какие нарушения нашли в магазинах «Светофор».
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Не соблюдали правила гигиены, продавали просроченные продукты: в Роспотребнадзоре рассказали, какие нарушения нашли в магазинах «Светофор».