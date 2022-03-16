Бой Джервонта Дэвис – Роландо Ромеро состоится 28 мая в Нью-Йорке

Боксерское шоу PBC анонсировало вечер, который состоится 28 мая в Нью-Йорке. Главным событием вечера станет бой обладателя титула WBA Regular в легком весе Джервонты Дэвиса (26-0-0, 24 КО) и Роландо Ромеро (14-0-0, 12 КО).
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