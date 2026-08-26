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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нападающая сборной Испании Гонсалес удалила фото с партнершей и ребенком из соцсетей после перехода в саудовскую «Аль-Кадисию»

Испанская футболистка Эстер Гонсалес скрыла все фотографии с партнершей после переезда в Саудовскую Аравию.

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