В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств

В поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области попал житель Ивановской области 2001 года рождения, который занимался оборудованием тайников закладок с наркотическими средствами действуя от имени одного из Интернет-магазинов.