ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

В Иванове полицейскими задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств

В поле зрения сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области попал житель Ивановской области 2001 года рождения, который занимался оборудованием тайников закладок с наркотическими средствами действуя от имени одного из Интернет-магазинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии