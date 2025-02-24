ЦБ внедрит риск-чувствительный лимит для непрофильных активов банков в 2026

ЦБ ближайшем будущем планирует опубликовать доработанную концепцию регулирования банковских вложений в экосистемы и непрофильные активы, об этом в интервью “Интерфаксу” заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
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