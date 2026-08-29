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stroim21

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Тайская сантехника и климат-контроль: личный опыт адаптации к неожиданным бытовым реалиям

Тайская сантехника и климат-контроль: личный опыт адаптации к неожиданным бытовым реалиям

Перед поездкой в Таиланд я, как и большинство путешественников, представляла себе открыточные пляжи, экзотическую кухню и беззаботный отдых.

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