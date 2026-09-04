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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Председатель «Деловой России», директор «Р-Фарм» Репик о ЦСКА: «Я не инвестор, а болельщик клуба. Если ты собственник или акционер, то по-другому относишься, становишься рациональным»

Алексей Репик рассказал, что не является инвестором ЦСКА , а также заявил, что не хотел бы становиться собственником или акционером клуба.

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