На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей

Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.
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