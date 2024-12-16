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На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей

На оплату труда медиков направят почти десять миллиардов рублей

Правительство РФ дополнительно направит почти 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

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