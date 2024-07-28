Щербаченко: Переход Илича в "Зенит" - пустая трата денег

Спортивные эксперты оценивают возможное приобретение "Зенитом" полузащитника "Торино" Ивана Илича. Главный тренер сборной России Федор Щербаченко заявил, что такой переход был бы бесполезен и даже вреден для команды.
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