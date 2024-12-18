Биолог рассказал о последствиях разлива нефтепродуктов в районе Анапы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным, есть буквально два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости кандидат биологических наук, директор АНО "Зелёная цивилизация" Дмитрий Федоров.