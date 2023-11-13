«США-ЕС» vs «Китай-Россия»

© РИА Новости Алексей ДружининГотовится знаковый саммит АТЭС, проведены другие блоковые саммиты и форумы, Россией в Пекине недавно объявлена почти концептуальная программа «с Севера на Юг», решено усилить энергетическое сотрудничество в Центральной Азии, которое, впрочем, определялось не текущими переговорами, а закладывалось ещё в первом квартале … .