Под Калугой продают дворец площадью почти в треть гектара

На известном сайте по продажам выставлен трехэтажный особняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью 3 тысячи квадратных метров, на участке в 90 сотокНа известном сайте по продажам выставлен трехэтажный особняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью 3 тысячи квадратных метров, на участке в 90 соток.