Под Калугой продают дворец площадью почти в треть гектара

На известном сайте по продажам выставлен трехэтажный особняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью 3 тысячи квадратных метров, на участке в 90 сотокНа известном сайте по продажам выставлен трехэтажный особняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью 3 тысячи квадратных метров, на участке в 90 соток.
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