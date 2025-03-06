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Калужские новости

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Под Калугой продают дворец площадью почти в треть гектара

Под Калугой продают дворец площадью почти в треть гектара

На известном сайте по продажам выставлен трехэтажный особняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью 3 тысячи квадратных метров, на участке в 90 сотокНа известном сайте по продажам выставлен трехэтажный особняк в деревне Матово Дзержинского района, площадью 3 тысячи квадратных метров, на участке в 90 соток.

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