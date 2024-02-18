Джо Байден прокомментировал отступление украинских войск

Президент США Джо Байден прокомментировал вывод украинских войск из Авдеевки. Глава государства отрицательно ответил на вопрос журналистов, уверен ли он, что американская помощь поступит Украине до того, как страна потеряет контроль над другими территориями.
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