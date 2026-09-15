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Оливер Стоун: 80 лет, три «Оскара» и фильмы, изменившие восприятие истории

Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был биржевым брокером, а мать — дочерью пекаря из Франции.

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