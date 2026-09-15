Оливер Стоун: 80 лет, три «Оскара» и фильмы, изменившие восприятие истории

Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был биржевым брокером, а мать — дочерью пекаря из Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым