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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

В квартире проживала многодетная семья. Что именно случилось пока неизвестно.В посёлке Посевная Новосибирской области загорелся жилой дом на две квартиры.

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