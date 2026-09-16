В Рубцовске мужчина избил двухлетнего сына, ребенок впал в кому

В Рубцовске Алтайского края 28-летний мужчина избил своего двухлетнего сына. Об этом сообщила Москва24 со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.
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