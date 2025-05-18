Стармер обсудил Украину в разговоре с Трампом, Макроном, Мерцем и Мелони

Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе телефонной беседы с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом, французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и итальянским премьер-министром Джорджей Мелони ситуацию на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии