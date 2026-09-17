Из Челябинской области удалили 18 мигрантов-нарушителей

Южный Урал продолжает избавляться от нелегальных мигрантов. Очередная партия приезжих, нарушивших российское законодательство, принудительно выдворена за пределы страны.
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