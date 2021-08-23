Уголь на товарных биржах покупают 37 из 201 аккредитованных операторов - АЗРК

Астана. 23 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане коммунально-бытовой уголь на товарных биржах покупают 37 региональных угольных оператора из 201 аккредитованных, сообщает агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК.