Kaztag

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    Пусть всем будет по закону бумеранга!Зоозащитники обна...
  • Ваша Светлость
    Чурки качают права... Никто им, ничего не должен! Пусть возвращаются к себе на родину, расползаются по всему миру ка...Беженцы из Афгани...
  • Ed Red
    Наступают сложные времена для Казахстана. Талибы не будут равнодушны к его проамериканской политике.Токаев провел сов...

Уголь на товарных биржах покупают 37 из 201 аккредитованных операторов - АЗРК

Уголь на товарных биржах покупают 37 из 201 аккредитованных операторов - АЗРК

Астана. 23 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане коммунально-бытовой уголь на товарных биржах покупают 37 региональных угольных оператора из 201 аккредитованных, сообщает агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) РК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх