Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 781 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    В статье много написанного верно. К сожалению, общая ориентация статьи подходит ко ВСЁ ЕЩЕ традиционному социуму, где...МИФ О НОРМАЛЬНОСТ...
  • Ural Karahanow
    Идиотен тест от юных долбодятлов.Факторы, оказываю...
  • Анатолий Краснов
    Согласен с Лесковым👌Смерть РАзума

МИФ О НОРМАЛЬНОСТИ ЖЕНСКИХ ИСТЕРИК. МНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

МИФ О НОРМАЛЬНОСТИ ЖЕНСКИХ ИСТЕРИК. МНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Добры молодцы и красны девицы! Настало время обретения своего достоинства и возвращения исконных Народных образов Мужчины и Женщины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
В статье много написанного верно. К сожалению, общая ориентация статьи подходит ко ВСЁ ЕЩЕ традиционному социуму, где лишь намечался бы РАССВЕТ эмансипации. Мы же сейчас живём в полностью другом социуме - где уже ЗАКАТ традиционализма. А потому, сейчас имеет место такой феномен, который я называю &quot;фрагментацией жен&quot;. Процесс образования этого происходит у девочек под влиянием внушения матерей, в основном, которые боятся влияния на дочерей со стороны просексуально оринтированного массированного внушения со стороны  эмансипированного социума. То есть, начинается это со вполне благого желания защитить дочь от ранней беременности. Но, к сожалению, непредвиденный результат этого оказывается совершенно опустошающим!  После того, как женщина стала &quot;фрагментированной&quot;, она теряет способность практиковать сколько-нибудь удовлетворяющий секс с мужем, именно им, а не с кем-то другим. Понятно, что в случае нормального мужа это ни к чему хорошему не приводит, рано или поздно. Отсюда и разводы более 70%. Те советы, которые даются в статье не могут быть применены с пользой &quot;фрагментированной женой&quot;, к сожалению. Можно сказать, что &quot;фрагментация&quot;  это своего рода &quot;бес&quot;. Потому, одержимая таким &quot;бесом&quot; женщина уже лишена нормальной женственной цельности, на которую автор статьи ориентируется.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх