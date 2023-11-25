МИФ О НОРМАЛЬНОСТИ ЖЕНСКИХ ИСТЕРИК. МНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В

Воробей

В статье много написанного верно. К сожалению, общая ориентация статьи подходит ко ВСЁ ЕЩЕ традиционному социуму, где лишь намечался бы РАССВЕТ эмансипации. Мы же сейчас живём в полностью другом социуме - где уже ЗАКАТ традиционализма. А потому, сейчас имеет место такой феномен, который я называю "фрагментацией жен". Процесс образования этого происходит у девочек под влиянием внушения матерей, в основном, которые боятся влияния на дочерей со стороны просексуально оринтированного массированного внушения со стороны эмансипированного социума. То есть, начинается это со вполне благого желания защитить дочь от ранней беременности. Но, к сожалению, непредвиденный результат этого оказывается совершенно опустошающим! После того, как женщина стала "фрагментированной", она теряет способность практиковать сколько-нибудь удовлетворяющий секс с мужем, именно им, а не с кем-то другим. Понятно, что в случае нормального мужа это ни к чему хорошему не приводит, рано или поздно. Отсюда и разводы более 70%. Те советы, которые даются в статье не могут быть применены с пользой "фрагментированной женой", к сожалению. Можно сказать, что "фрагментация" это своего рода "бес". Потому, одержимая таким "бесом" женщина уже лишена нормальной женственной цельности, на которую автор статьи ориентируется.