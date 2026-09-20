Врач Прокофьев предостерёг от замены кофе жевательной резинкой

Врач-терапевт Денис Прокофьев предупредил о рисках замены утреннего кофе жевательной резинкой. По его словам, такая привычка может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
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