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Царьград

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Раненые ВСУ остаются на поле боя: 800 тел не эвакуированы 6 месяцев в ДНР

Раненые ВСУ остаются на поле боя: 800 тел не эвакуированы 6 месяцев в ДНР

Военный эксперт Виталий Киселёв сообщил об оставленных на поле боя в районе Часового Яра в ДНР 800 раненых ВСУ, которые не эвакуированы уже 6—7 месяцев.

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