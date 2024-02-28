В Абхазии движуха. Наконец дошло, что вместо русских, туда приедут "туристы из Грузии"

Александр Петров снова из Абхазии прет пиздёжь они просто себе цену набивают и работать не хотят. Вот прочитай-"Абхазия расширяет представительства российских общественных структур в республике" т.е чтоб русские их снова кормили))

Александр Петров Как бы сделал Сталин и сделать так воспитание через солнечный Магадан проверено Сталиным там кавказская гордость на лысо быстро сбривается))