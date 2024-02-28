Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Абхазии движуха. Наконец дошло, что вместо русских, туда приедут "туристы из Грузии"

В Абхазии движуха. Наконец дошло, что вместо русских, туда приедут "туристы из Грузии"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Похоже в Абхазии начали делать правильные выводы и шевелиться.

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Комментарии
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Александр Петров
снова из Абхазии прет пиздёжь они просто себе цену набивают и работать не хотят. Вот прочитай-&quot;Абхазия расширяет представительства российских общественных структур в республике&quot; т.е чтоб русские их снова кормили))
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2 час.
Александр Петров
Как бы сделал Сталин и сделать так воспитание через солнечный Магадан проверено Сталиным там кавказская  гордость  на лысо быстро сбривается))
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2 час.
Александр Петров
все что построено- санатории, курорты во времена СССР национализировать и конфисковать и веде поставить управляющими русских при этом каждого управляющего проверить не болен ли он прожидью чтобы потом оно не сдриснуло на родину прямо в Израиль!))
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2 час.

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