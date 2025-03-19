Хоккеист Малкин назвал бомбовой новость о возможных матчах между НХЛ и КХЛ

Российский хоккеист Евгений Малкин поддержал идею провести матчи между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), о чем ранее говорили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
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