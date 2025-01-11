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Царьград

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Сирены звучат в восьми областях Украины: инфраструктура под угрозой

Сирены звучат в восьми областях Украины: инфраструктура под угрозой

Восемь украинских областей, включая Киевскую и Днепропетровскую, столкнулись с воздушной тревогой. Глава Днепропетровской администрации, Сергей Лысак, сообщает о повреждениях инфраструктуры, что усиливает опасения жителей региона.

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