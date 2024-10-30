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Забайкальские дети одни из самых полных в России

Забайкальские дети одни из самых полных в России

Заболеваемость ожирением среди школьников в регионе выросла вдвое за 10 лет. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети ВКонтакте рассказала начальник отдела надзора за питанием населения, условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Димчигма Жалсапова.

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