Сенатор Пушков о заявлении Макрона по Украине: галльский петух рано прокукарекал

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем стремлении отправить войска НАТО на Украину остался в одиночестве, его не поддержали лидеры западных стран.