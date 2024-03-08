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Сенатор Пушков о заявлении Макрона по Украине: галльский петух рано прокукарекал

Сенатор Пушков о заявлении Макрона по Украине: галльский петух рано прокукарекал

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон в своем стремлении отправить войска НАТО на Украину остался в одиночестве, его не поддержали лидеры западных стран.

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