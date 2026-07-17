В США опубликовали проект санкций против России покойного сенатора Грэма

Законопроект предусматривает ограничения против «теневого флота», российских СПГ проектов и иностранных компаний, поддерживающих российский ОПК, и предлагает тарифы до 100% для крупнейших покупателей российских нефти и газа Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России, документ опубликован на сайте сенатора.
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