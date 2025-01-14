Байден призвал Трампа «продолжать сплачивать» страны для противодействия России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступивший с прощальной речью по внешнеполитическим вопросам, призвал своего сменщика на посту главы государства Дональда Трампа «продолжать сплачивать» другие страны для противодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республике.
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