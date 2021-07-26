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Аналитик Юшков заявил, что для Украины будет проблематично начать разработку «зеленого» водорода

Аналитик Юшков заявил, что для Украины будет проблематично начать разработку «зеленого» водорода

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что разработка "зеленого" водорода будет проблематична для Украины.

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